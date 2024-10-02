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Güncel
AA 02.10.2024 23:07

Sakarya'da bungalov tesisinin inşaat halindeki restoran binası yangında hasar gördü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde yapımı süren restoran binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da bungalov tesisinin inşaat halindeki restoran binası yangında hasar gördü

Rüstempaşa Mahallesi Gezmiş Sokak'ta bungalov tesisinde inşaat halindeki restoran binasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

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Sakarya İtfaiye Polis Yangın
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