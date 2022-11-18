Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, `Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu` kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.

Ormanlık alanda arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.

Sığınaktaki aramada, jeneratör, 24'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 2 küçük tüp, tüplü ocak, sırt çantası, 3 kar kıyafeti, 8 çift bot, 4 litre motor yağı, 10 litre sıvı yağ, 10 kilogram çay, 5 kilogram şeker, 5 kilogram bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, güvenlik güçleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.