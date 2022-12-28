Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensuplarına erzak ve lojistik malzeme sağlayan, kod isim kullanan, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri değerlendirilen A.A., ve Y.Y., isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar iddianame tanzim edilen A.A ve Y.Y isimli şahıslar, yargılandıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şahıslar Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hüküm ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.