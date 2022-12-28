Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı...
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından uzatıldı. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022'de sona erecekti. Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz sayılacaktı. İçişleri Bakanlığı eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzattı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, ''01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır'' denildi.
Kamuoyuna Duyuru❗— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) October 19, 2022
01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2️⃣ yıl süreyle uzatılmıştır. pic.twitter.com/QfCq5sb5Wx
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