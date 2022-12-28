Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EYT ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak...
EYT düzenlemesi ile ilgili sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak? EYT ile ilgili detayların bu akşam 19.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
1 milyon 900 bin kişiyi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi.
Yılın son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmanın yılbaşından önce gündemden çıkarılacağına işaret etmişti.
EYT ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesini kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
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