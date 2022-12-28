Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Memur enflasyon farkı ne kadar?

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerini kullandı.

2023 Memur zammı ne kadar olacak?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti;

En son kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor.

Memura refah payı gelecek mi?

Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.