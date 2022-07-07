Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 17:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Temizlik işçileri, çöpe atılan bayrakları böyle topladı
[Fotograf: İHA]
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde çöp konteynırına atılan Türk bayrakları Kelkit Belediyesi işçileri tarafından bulunduğu konteynırdan öpülerek çıkarıldı.
Atatürk Mahallesinde sabah saatlerinde cadde üzerinde yürüyen bir vatandaş Türk bayraklarının çöp konteynırına atıldığını fark etti.
Vatandaşın ihbarı üzerine Kelkit Belediyesi tarafından bölgeye temizlik işçileri gönderildi.
Bölgeye gelen temizlik işçileri çöp konteynırı içerisinde bulunan Türk bayraklarını öpüp alınlarına koyarak bulunduğu yerden aldı.
Belediye işçilerinin duyarlı davranışı takdir toplarken, Türk bayraklarının akli dengesi yerinde olmayan birisi tarafından atıldığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Gümüşhane
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