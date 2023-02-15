Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
Tekirdağ'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile yardım amacıyla düzenlenen kampanyalara destek devam ediyor.
Şarköy Kaymakamlığı koordinasyonunda Camikebir Mahallesi'nde bulunan spor salonunda oluşturulan merkezde toplanan yardım malzemeleri paketlenerek hazır hale getiriliyor.
Toplanan malzemeler, daha sonra tırlarla bölgeye gönderiliyor.
Öte yandan, ilçede doğal gaz sistemine geçen okulların depolarında bulunan kömürler ile Yayaköy Mahallesi'ndeki vatandaşlar tarafından hazırlanan odunlar da deprem bölgesine gönderildi.
Etiketler: Tekirdağ
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