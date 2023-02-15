Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü yaralandı
Edirne'deki trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Keşan ilçesinden Uzunköprü ilçesine giden G.O. (33) idaresindeki tır, Harmanlı köyü sapağından ana yola çıkış yapan A.A. (46) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü A.A. ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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