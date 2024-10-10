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TRT Haber 10.10.2024 20:42

Tekirdağ'da yapı denetimciler iş bıraktı

Tekirdağ'da yapı denetim mühendisleri, denetim sırasında saldırıya uğrayan meslektaşları için iş bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İş bırakma eylemi, 4 gün sürecek.

Tekirdağ'da denetime gittikleri inşaatta projeye aykırı işlem tespit eden yapı mühendisleri, uyardıkları inşaat çalışanlarının şiddetine maruz kaldı.

Saldırıya uğrayan, mühendisler TRT Haber’e konuştu:

İnşaat Mühendisi Kaan Değirmenci, “Denetim esnasında, donatı imalatında bulduğum bir eksik üzerine ustaya bu eksiği söylediğimde bana aykırı imalatı kabul ettirmek için bağırıp çağırmaya ve hakaret etmeye başladı. Ben aykırı imalatı kabul etmediğimde üç kişi üzerime saldırdı. Beni darp etti ve kafamı yardılar." dedi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan mühendisler, darp raporu alıp suç duyurusunda bulundu.

İnşaat Mühendisi Cihan Özçelik de denetimler sırasında sözlü şiddetle karşılaştığını söyledi:

"Ben de oradaydım. Şiddete uğrayanlardan birisi de benim. Biz eksiklik gördüğümüzü söylediğimizde yeniden işçilik külfeti çıkacağı için tepkiyle karşılaşıyoruz. Yani gittiğimiz şantiyelerin hemen hemen yüzde 50'sinde bu tip problemlerle karşılaşıyoruz."

Mühendisler, benzer olayların önüne geçmek için de iş bıraktı.

Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, yapı denetim firması çalışanlarının, maruz kaldıkları şiddet olaylarına karşı iş bıraktıklarını söyledi.

"Biz bu görevi icra ederken vatandaşımızın yine canını devletimizin de aslında malını koruma eğilimindeyiz. Temelden çatıya kadar bizim sorumluluğumuz bulunmaktadır. Perşembe gününden pazartesi gününe kadar 4 gün boyunca şantiyelerde beton döktürmemeyle ilgili eylemimiz olacak."

Tekirdağ'daki denetim mühendisleri, 14 Ekim'e kadar çalışmayacak.

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