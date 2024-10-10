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Güncel
AA 10.10.2024 20:34

Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadın cinayetlerine tepki

Kahramanmaraş'ta avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ta avukatlardan kadın cinayetlerine tepki

Kahramanmaraş Barosu önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aysın Bilginer, kadına yönelik şiddetin kadının yaşam hakkına, kadının beden hakkına zarar verecek şekilde bir kez daha kendisini gösterdiğini söyledi.

Bilginer, en son Kahramanmaraş Adliyesi önünde boşanma aşamasındaki bir kadının, duruşma sonrası eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ve kadınlara yönelik ölüm haberlerinin tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Bilginer, şunları kaydetti:

"Üzüntümüzün, öfkemizin tarifi yok. Duyduğumuz her cinayet ve şiddet haberinin, bu yaşananları sıradanlaştırmasına ve kabullenmemize yönlendirmesine izin vermeyeceğiz. Etkili şekilde uygulanmayan kadına karşı şiddetle mücadele süreçlerinin, yaşanan cinayetleri ve şiddeti normalleştirmesine göz yummayacağız. Yaşanılan elim olaylar azımsanamaz, küçümsenemez ve kabul edilemezdir."

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