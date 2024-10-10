Bartın Üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında yer aldı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en bilinen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan THE, "Dünya Üniversite Sıralaması 2025"i açıkladı.

Üniversitelerin akademik olarak 5 farklı temel ölçüte göre değerlendirildiği sıralamada BARÜ, dünyanın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer buldu.

"Araştırma Kalitesi" kategorisinde dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında 455'inci sıraya yerleşen üniversite, geçtiğimiz yıl ilk defa girdiği 2024 listesine kıyasla bu yıl başarısını artırarak 108 üniversiteyi daha geride bıraktı.

"Araştırma Kalitesi" kategorisinde Türkiye'de 2'nci olurken, devlet üniversiteleri arasında ilk sırada bulunan BARÜ, "Araştırma Ortamı" kategorisinde 1206'ncı sırada, "Uluslararası Görünüm" kategorisinde 1392'nci sıraya yerleşti.

Ayrıca BARÜ, "Sanayi" kategorisinde 1996'ncı sırada yer alırken, "Öğretim" alanında 2054'üncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, uluslararası sıralama kuruluşlarının hazırladığı listelerdeki yerlerini sağlamlaştıran ve yükselişlerine katkı sunan çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Bilimsel çalışmalar, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarla ortaya koydukları yenilikçi bilgileri insanlığın hizmetine sunduklarına işaret eden Uzun, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki geçtiğimiz 5 yıl dikkate alınarak, girdiğimiz bu sıralamadaki yerimiz önümüzdeki yıllarda daha da üst seviyelere ulaşacaktır. Üniversitemizin eğitime ve bilime verilen önemin en anlamlı göstergesi olarak Cumhurbaşkanımızın elinden 'Yerel Kalkınmaya Katkı' ödülünü alma gururunu yaşadığı bugünlerde elde edilen bu sonuç, aynı zamanda başarının bir tesadüf olmadığının da göstergesi olmuştur. Bu doğrultuda emeği geçen ve üniversitemizin daima daha ileri seviyeye ulaşması için büyük özveriyle çalışan BARÜ’nün tüm bileşenlerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Ortaya koymuş olduğumuz sürdürülebilir iyileştirmeyle, dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının indekslerinde her yıl düzenli olarak yer alma başarısı gösteriyoruz. Bu süreçte bilgiyi sadece aktaran değil, üreten de bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."