Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2024 20:25

Karaman'da Bilim Şenliği açılış programı düzenlendi

Karaman'da "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu" temalı bilim şenliği açılışı gerçekleştirildi.

Karaman'da Bilim Şenliği açılış programı düzenlendi

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programında, geleceği şekillendirecek çocukların bu tür etkinliklerle buluşturulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çocuklara etkinlikten faydalanmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Çiçekli, şunları kaydetti:

"Burada düzenlenen etkinlik ülkemizin, milletimizin, devletimizin dünya üzerinde bundan sonra alacağı rolü ve o rolde gücünü kuvvetlendirecek olan sizlerin yarınlara hazırlanması projesi aslında. Bu yüzden etkinliği gerçekten çok ciddiye almanızı istirham ediyorum. Sizlerin bilimin ışığında daha güçlü yarınları inşa etmesini arzu ediyoruz. Ülkemizi getirdiğimiz noktadan çok daha ileri noktaya sizler taşıyacaksınız. Yarınımız bugünümüzden daha güçlü, daha kuvvetli olsun ki sadece kendimize değil, dünyanın her coğrafyasında kötülüklerin yaşandığı şu günlerde güçlü bir devlet olarak dünyaya ve tarihe damgamızı vuralım."

Bir holdingin yönetim kurulu üyesi Mehmet Ertabak ise bilim ve teknolojinin buluşacağı etkinlikle, gençleri bilimsel keşiflere yönlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Karaman'da Bilim Şenliği açılış programı düzenlendi

Gençleri geleceğin dünyasına hazırlamanın çok önemli olduğunu aktaran Ertabak," Proje TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destekleniyor ve Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ve SEKASAR Vakfı sponsorluğuyla gerçekleştiriyor. Bu şenlik kapsamında gençlere bilim ve teknoloji alanında 38 atölye sunulacak. Astronomiden robotik kodlamaya, yapay zekadan 3D yazıcı teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede düzenlenecek bu atölyelerle gençlerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yaratıcılıklarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Şenlik, 12 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

ETİKETLER
Karaman Tübitak
Sıradaki Haber
Domaniç'te patates hasat çalışmaları kontrol edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:18
İstanbul'da 236 bin 972 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
14:14
Güney Afrika'da trafik kazasında bir otomobildeki 8 kişi öldü
14:17
Bakan Yerlikaya: Göçü, kamu güvenliğimizden asla taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz
14:16
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile görüştü
14:05
Yaralı saz kedisi koruma altına alındı
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
Gaziantep'te depremde hasar alan tarihi Kurtuluş Camii'nin kubbesi tamamlandı
FOTO FOKUS
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
MSB'den "Ateş Serbest-2024" paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ