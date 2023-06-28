Parçalı Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.06.2023 10:41

Tekirdağ'da yakıt koyarken alev alan teknedeki bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da fiber teknede çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da yakıt koyarken alev alan teknedeki bir kişi yaralandı

Ali D'nin, Barbaros Limanı'nda, kendisine ait tekneye yakıt koyduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle deniz taşıtı alev alarak yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine Ali D, denize atladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkan ve vücudunda yanıklar oluşan tekne sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Ali D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ETİKETLER
Tekirdağ Yangın
Sıradaki Haber
Kavurma nasıl yapılır? Lezzetli kavurma tarifi…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti
11:40
e-fatura uygulamasında kapsam genişliyor
11:37
Dünya Bankası, Türkiye'deki depremzede işletmelere 450 milyon dolarlık destek sağlayacak
11:35
Deprem bölgesinde 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve kooperatif kuruldu
11:32
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları
11:38
Sağlık Bakanı Koca: Hastanelerin açılmasıyla Hatay'ın önümüzdeki 40 yıllık sağlık sorunu çözülecek
Afyonkarahisar'da hasadına başlanan kirazda rekolte beklentisi yüksek
Afyonkarahisar'da hasadına başlanan kirazda rekolte beklentisi yüksek
FOTO FOKUS
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
Bakan Güler askerlerle bayramlaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ