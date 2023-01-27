Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 500 lira ele geçirildi.
Operasyonda şüpheliler V.T, G.T ve K.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ
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