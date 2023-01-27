Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de 80 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 80 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu çerçevede Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesinde bir evde sahte alkollü içki imalatı ve satışı yapıldığını tespit eden ekipler operasyon yaptı.
Evde yapılan aramada 80 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Mersin Sahte İçki
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