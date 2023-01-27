Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi niteliği olduğu değerlendirilen mezar bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde tarihi niteliği olduğu değerlendirilen mezar bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kişinin bahçesinde tarihi nitelikte mezar bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma, Tokat Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından üzerinde figürler bulunan mezar, muhafaza altına alındı.
Jandarma ekipleri, bahçe sahibini gözaltına aldı.
Etiketler: Tokat
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