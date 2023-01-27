Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir kişinin bahçesinde tarihi nitelikte mezar bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine jandarma, Tokat Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından üzerinde figürler bulunan mezar, muhafaza altına alındı.

Jandarma ekipleri, bahçe sahibini gözaltına aldı.