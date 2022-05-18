İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada bir miktar metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirildi. Evde bulunan H.Y ve E.C gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.