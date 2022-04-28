Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 625 gram eroin, 4 bin ecza hap, 251 gram metamfetamin, 3 kilogram bonzai, 5 kilogram skunk, 3 av tüfeği, 3 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 27 bin 800 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.