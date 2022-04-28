Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir evdeki çelik kasadan 500 bin lira çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri Işıkkent Mahallesi'nde bir evdeki çelik kasadan 500 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Mahalledeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla Ö.N, H.Ş ve A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Isparta
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