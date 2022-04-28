Ankara'da düzenlenen törende, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş'e ve Polis Memuru Ebru Bulut'a ödülleri Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki Daire Başkanları tarafından verildi.

"Geleceğin Umuduyuz" projesi Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 projenin arasında üçüncü seçildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesince kentte uygulanan projede vatandaşlara yönelik sosyal faaliyetler, sportif etkinlikler, meslek edindirme, bilgilendirme, eğitimlerin desteklenmesi, birlik beraberlik duygusunun pekiştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.