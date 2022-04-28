Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur'da Kadir Gecesinde sakal-ı şerif ziyareti
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi.
Burdur’da Kadir gecesi sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi.
Burdur’da vatandaşlar Ramazan ayının en mübarek günü olan Kadir Gecesi’nde Burdur Ulu Camii’nde bir araya geldi.
Burdur’un tarihi camilerinden Ulu Camiinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirdi.
Tekbirler eşliğinde teravih namazı kılındı, dualar edildi. Namaz sonunda vatandaşlara Sakal-ı Şerif gösterildi. Cami çıkışında vatandaşlara helva ve kandil simidi gibi ikramlar yapıldı.
Etiketler: Burdur Ramazan Ayı
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