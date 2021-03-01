Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samet Şinbil yönetimindeki 34 CMS 742 plakalı otomobil, Atılım Beton Kavşağı'nda Volkan Aras yönetimindeki 33 TD 018 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler Şinbil ve Aras ile ticari araçta yolcu olarak bulunan Vedat Güneş yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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