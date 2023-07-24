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Güncel
AA 24.07.2023 09:59

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Muratlı-Tekirdağ yolu 2. km üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, U.Ş. (26) sevk ve idaresindeki otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü U.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan B.S. (22) hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ Trafik Kazası
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