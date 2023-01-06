Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde F.K. ile Gökhan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla yaralanan Gökhan A, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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