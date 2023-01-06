Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde F.K. ile Gökhan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada silahla yaralanan Gökhan A, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.