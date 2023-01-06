Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da define arayan 3 kişi yakalandı
[Fotograf: İHA]
Bursa’da define avına çıkan 3 kişi jandarma ekipler tarafından yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler dedektör makinasıyla ormanlık alanda define aradığını belirlediği üç kişiyi gözaltına aldı.
Karakola götürülen şüpheliler ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: Bursa
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