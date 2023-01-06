Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Y.K'nin kullandığı otomobil, Yıldırım Mahallesi Stadyum Sokak Şehit Muhsin Canpolat Kavşağı'nda, İ.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan M.E.Y., A.B., E.K.Y., E.K.K., M.K. ve Ö.A.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Sivas
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