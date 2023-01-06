Bozkurt’ta, konut sitesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik evlerde, saat 04.30 sıralarında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangını fark eden bir işçinin mesai arkadaşlarını uyandırması ile toplam 4 evde kalan 16 kişi tahliye edildi.

Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.