Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kastamonu'da inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik evler yandı
[Fotograf: DHA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik evlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bozkurt’ta, konut sitesi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrik evlerde, saat 04.30 sıralarında ilk belirlemeye göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangını fark eden bir işçinin mesai arkadaşlarını uyandırması ile toplam 4 evde kalan 16 kişi tahliye edildi.
Daha sonra itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Etiketler: Kastamonu
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