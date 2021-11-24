Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 04:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sığırcıkların dansı
[Fotoğraf: AA ]
Tekirdağ'da gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yapan sığırcık kuşları, görsel şölen oluşturdu.
Her yıl sonbahar ve kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, özellikle Süleymanpaşa-Çorlu yolu üzerindeki buğday tarlalarına kondu.
Gökyüzünde dans edercesine uçan kuşlar, yaptıkları değişik hareketlerle güzel görüntü oluşturdu.
Yoldan geçen bazı sürücüler de sığırcık kuşlarının dansını cep telefonlarıyla kaydetti.
Etiketler: Tekirdağ Doğal Yaşam
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