Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Ulus Mahallesinde bir evde yaptıkları aramada 19 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.