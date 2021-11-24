Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denetim faaliyetleri sırasında, yüzerek karaya doğru ilerleyen karacayı fark etti. Ekipler, karacayı denizden çıkarıp kuruttu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, en küçük geyik türü olan karacayı, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra longoz ormanına bıraktı.