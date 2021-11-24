Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 04:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizdeki karacayı kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde denizde fark edilen karaca, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denetim faaliyetleri sırasında, yüzerek karaya doğru ilerleyen karacayı fark etti. Ekipler, karacayı denizden çıkarıp kuruttu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, en küçük geyik türü olan karacayı, sağlık durumunu kontrol ettikten sonra longoz ormanına bıraktı.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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