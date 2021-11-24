Polat Caddesi'ndeki şubenin açılışı için düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Köşger, yaptığı konuşmada, marketin üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi göreceğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğünde genel müdür olarak görev yaptığını hatırlatan Köşger, şöyle dedi:

"Kooperatifin amacı çiftçilerimize, ortaklarına ucuz kredi temin etmek, ortaklarının girdi maliyetlerini minimize etmek, ürettiklerini de en iyi şekilde satmak. Tarım Kredi şimdi yeni bir misyon edindi. Tüketiciyi de korumaya yönelik. Türkiye'de 563'üncü, İzmir'de 29'ncu market açılışı gerçekleştiriliyor. Yıl sonuna kadar 700 marketin açılması planlanıyor. Her açılışa gelemem ama İzmir'de açılacak 35'nci açılışa gelirim. İzmir'e 35 yakışır."

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdürü Adnan Yusuf Güney, Tarım Kredi Kooperatifinin Türkiye'nin en eski ve en köklü kooperatif yapılanması olduğunu söyledi.

Güney, market olarak Türkiye genelinde 50 ilde hizmet verdiklerini, Ekim itibariyle 500, yıl sonu 700 ve 2022 de bin sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, çiftçilerin üretim, vatandaşların tüketim ihtiyaçlarını karşılarken karlılık yerine memnuniyeti öncelik baz aldıklarını ifade etti.

Törende Karabağlar İl Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okudu.

Konuşmaların ardından Köşger, Karabağlar İlçe Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, AK Parti Karabağlar İl Başkanı İrfan Doğruca, MHP Karabağlar İlçe Başkanı Latif Alaboğa, Tarım Kredi Koopertifleri İzmir Bölge Birliği Müdürü Adnan Yusuf Güney marketin açılışını gerçekleştirdi, marketi gezdi.

Açılış sonrası vatandaşlar markette alışveriş yaptı.