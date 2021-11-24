Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da bir tekne kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir tekne karaya oturdu.
İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 60 kilometreyi buldu.
Sağanağın da zaman zaman etkili olduğu kentin Yahşi Mahallesi açığında demirli "Çilek" isimli yaklaşık 10 metrelik yelkenli tekne, bulunduğu yerden ayrılarak kıyaya sürüklendi.
Sahile yan yatarak hasar oluşan teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi.
Öte yandan olumsuz hava nedeniyle ilçede yaralamalı ve madde hasarlı trafik kazaları da meydana gelirken, yollarda ufak çapta su taşkınları oluştu.
Etiketler: Muğla
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