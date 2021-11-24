Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 03:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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