Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da üzerinde tarihi eser bulunan bir kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da şehirlerarası yolcu otobüsünde şüpheli hareketlerinden dolayı üst araması yapılan yolcunun üzerinden 9 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Yalova-Bursa kara yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında plakası belirtilmeyen şehirlerarası yolcu otobüsü durduruldu.
Yolculardan Ü.D'nin şüpheli hareketleri üzerine üst araması yapan ekipler, şüphelinin üzerinde tarih eser olduğu değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili Ü.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi Eser Yalova
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