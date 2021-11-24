Kars'ta başladığı mesleğine devam ettiği Erzincan, Düzce ve Edirne'de boş vakitlerini doğaya ayıran Duğan, diktiği fidanları geleceğe en iyi miras olarak görüyor.

Mesleğini memleketi Edirne'de Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesinde sürdüren ve ders bitimlerinde soluğu doğduğu köyde alan 30 yıllık öğretmen Mehmet Duğan, izin verilen arazilerde fidanları toprakla buluşturuyor.

Kemalköy'de ağaçlandırdığı alanı sık sık ziyaret eden Duğan, ağaçların bakımlarını da yapıyor.

Ahlat ağaçlarını aşılıyor, meyve vermelerini sağlıyor

Duğan, AA muhabirine, çocukluğundan beri doğayı ve ağaçları çok sevdiğini söyledi.

Görev yaptığı yerlerdeki ağaçlandırma çalışmalarının ardından, Tarım ve Orman Müdürlüğünün izni, Orman İşletme Müdürlüğünün, köyünde muhtarın ve gönüllülerin desteğiyle ağaçlandırma çalışmalarına başladığını belirten Duğan, "Burayı 2 yıl önce ağaçlandırdık. Geçen sene de iki arkadaşla birlikte buraya 2 bin meşe peliti ektik. Onların yeşermesi için çaba gösteriyoruz. Bugün de evde yetiştirdiğim çam fidanlarını diktim. Bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Duğan, öğrencilerine de her zaman yeşilin ve ağacın önemini anlattığını belirtti.

Liseye başlayan her öğrenciye fidan dikmeleri tavsiyesinde bulunduğunu ifade eden Duğan, "Herkes bu yıl 10 fidan dikecek ve onları büyütürse bu ülke için bir sürü iş yapmış olacak. Öğrencilerime 'matematiği unutabilirsiniz ama o ağaçlar kalıcı olacak' diye anlatıyorum. Çocuklar liseden sonra başka bir alana yöneldiği zaman matematik görmüyor. Ama ağaçlar bize dedelerimizden kaldı, bizden de torunlarımıza kalacak. Bugüne kadar 5 bin ağacı toprakla buluşturdum, bunun mutluluğunu anlatamam." diye konuştu.

Duğan, kışın tüketilen sert kabuklu meyve çekirdeklerini baharda ektiğini, doğada gördüğü birçok ahlat ağacını da aşılayarak meyve vermesini sağladığını dile getirdi.

Diktiği ağaçların fotoğrafını gördü

Çalıştığı kentlerde diktiği fidanların büyüdüğünü öğrenince çok mutlu olduğunu söyleyen Duğan, şöyle devam etti:

"Daha önce çalıştığım okullarda da öğretmen ve öğrenci arkadaşlarla beraber okul bahçelerine ve okula yakın bölgelere fidan dikimi yaptık. En son Erzincan'ın Ekecik köyünden çok güzel bir haberle mutlu oldum. Ağaçların fotoğraflarını gönderdiler, çok sevindim. Bu yıl birçok kentte ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı. Artık insanların bilinçlendiğini düşünüyorum. Birçok yerde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Bu çok güzel bir gelişme. İnşallah bundan sonra ormanlarımız yanmayacak. Ağaç sevgiyle korunur. İnsanlar sevdikçe ormanlarımıza zarar gelmeyeceğine inanıyorum ben. İnşallah Türkiye yemyeşil bir ülke olacak."