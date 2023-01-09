Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 11 şişe sahte rakı, 2 şişe kaçak votka ile 27 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler E.T, E.B. ve Ö.G. gözaltına alındı.