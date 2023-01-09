Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı mahalle ve yüksek kesimli köylerde, güzel manzaralar ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarla birlikte karda kayarak eğlendi.