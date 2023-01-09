Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Köylerde bazı aileler, çocuklarla birlikte kayak yaparak eğlendi.
Soğuk hava dalgasının etkisine giren Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yaylalar, kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu Gümüşhane’nin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı mahalle ve yüksek kesimli köylerde, güzel manzaralar ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar ise çocuklarla birlikte karda kayarak eğlendi.
Etiketler: Gümüşhane Hava Durumu
Son Haberler
- 11:32
- 11:33
- 11:28
- 11:19
- 11:17
Sıradaki Haber
Van'da 81 kilo 458 gram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz