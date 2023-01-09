İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Ocak'ta yaptıkları operasyonlarda 26 kilo 500 gram eroin, 20 kilo 858 gram sentetik uyuşturucu ve 34 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.