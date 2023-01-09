Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 81 kilo 458 gram uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
Van'da geçen hafta 81 kilo 458 gram uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Ocak'ta yaptıkları operasyonlarda 26 kilo 500 gram eroin, 20 kilo 858 gram sentetik uyuşturucu ve 34 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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