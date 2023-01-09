Kaza; İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak kesiştiği noktada meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Ş. Y. idaresindeki otomobil ile S. K. idaresindeki otomobil iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücü S. K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.