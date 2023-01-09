Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te kaza: 1 yaralı
Bilecik’te 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak kesiştiği noktada meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; Ş. Y. idaresindeki otomobil ile S. K. idaresindeki otomobil iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada sürücü S. K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Bilecik Trafik Kazası
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