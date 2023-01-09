Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya’da 978 narkotik operasyonunda 85 şüpheli tutuklandı
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl gerçekleştirilen 978 narkotik operasyonunda yakalanan bin 487 şüpheli şahıstan 85’i tutuklandı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce geçen yıl Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen 978 narkotik operasyonunda yakalanan bin 487 şüpheli şahıstan 85’i tutuklandı.
Suç unsuru olarak ise,farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
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