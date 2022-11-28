Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehirlerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren, kırsala eleman temini sağlayan PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, terör örgütü içinde faaliyet gösteren 13 şüpheli belirlendi. Tekirdağ'da 12, İstanbul'da 1 adrese baskın yapan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler, toplatma kararı bulunan kitap ve dergiler ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Tekirdağ Terörle Mücadele
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