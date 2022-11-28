İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017-2019 yılları arasındaki haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

İncelemede, 2 yıl içinde piyasa değeri 100 milyon TL olan toplam 100 bin 701 metrelik haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalındığı tespit edildi. JASAT dedektif timleri, hırsızlığın 48 kişilik suç şebekesi tarafından yapıldığını belirledi.

6 şüpheli serbest bırakıldı

Harekete geçen ekipler, önceki gün Eskişehir'in yanı sıra Diyarbakır, İstanbul, Bursa, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suç örgütü lideri ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin 'kasten öldürme' suçundan arandığı tespit edilirken, 3'ünün ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu anlaşıldı.

Eskişehir'e getirilen 26 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 20'si işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 19 şüphelinin daha arandığı belirtilirken, soruşturma sürüyor.