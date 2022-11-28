Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de kaza: 3 yaralı
Artvin'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Ardahan kara yolunun 8'inci kilometresindeki DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kavşağında, A. G.'nin kullandığı personel servis otobüsü ile B. A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü B.A. ile aynı araçtaki A. A. ve Ç. T. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
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