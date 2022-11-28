Abdulrazzaghı K'nin kullandığı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun Piri Sami Öğrenci Yurtları civarında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.H.K. (26), E.M.K. (6), S.K. (44) ile Z.K (67), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.