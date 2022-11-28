Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Erzincan'da minibüsün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Abdulrazzaghı K'nin kullandığı minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun Piri Sami Öğrenci Yurtları civarında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.H.K. (26), E.M.K. (6), S.K. (44) ile Z.K (67), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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