Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Soğuk hava Ağrı’yı etkisi altına aldı
[Fotograf: İHA]
Ağrı’da sabah saatlerinde etkisini artıran soğuk hava nedeniyle kentin birçok yerinde don meydana geldi.
Soğuk havanın etkisini iyice hissettirmeye başladığı Ağrı’da, sabah saatlerinde sis ve don etkili oldu.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyretti.
Kuruması için dışarıya bırakılan kıyafetler ve musluktan akan suların da buz tuttuğu kentte vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler: Ağrı Hava Durumu
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