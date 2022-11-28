Trafik kazası, saat 05.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri Ulalar mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan devrildi.

Kaza da araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.