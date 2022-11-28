Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: 4 yaralı
Erzincan’da orta refüjdeki elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Trafik kazası, saat 05.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri Ulalar mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan devrildi.
Kaza da araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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