Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.H.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 4 ayrı pakette 7,12 gram uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.