Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: Getty]
Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 4 ayrı pakette 7,12 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Bahçelievler Mahallesinde yapılan çalışmalarda, İ.H.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 4 ayrı pakette 7,12 gram uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu içmeye yarayan aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Kütahya
Son Haberler
- 10:37
- 10:27
- 10:33
- 10:25
- 10:23
Sıradaki Haber
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz