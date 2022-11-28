Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun’da yayla dönüşü kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Giresun’da yayladan dönen aracın kaza yapması sonucu 1 kişi hayatının kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Kulakkaya Yaylası’ndan dönen S. S. yönetimindeki araç İnişdibi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Meydana gelen kazada araçtan fırlayan S. S. olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan T. D., G. Y., U. K. ve A. S. ise yaralandı.
Yaralıları bulundukları yerden AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındılar.
Olayla ilgili inceleme devam başlatıldı.
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