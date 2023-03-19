Sabah saatlerinde Saray ilçesi çevreyolu üzerinde iddiaya göre, ışık ihlali sonucu Harun Eski idaresindeki otomobile çarparak sürücünün ölümüne neden olan ve kazanın ardından kullandığı tır ile kaçan Arslan A. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Bakacak mevkiinde bir şantiyede yakalandı.

Zanlı, emniyette verdiği ifadesinde korktuğu için kaçtığını söylerken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.