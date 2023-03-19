Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 09:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da otomobile çarpıp kaçan tırın sürücüsü yakalandı
Tekirdağ'da otomobile çarpıp sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan tır şoförü yakalandı.
Sabah saatlerinde Saray ilçesi çevreyolu üzerinde iddiaya göre, ışık ihlali sonucu Harun Eski idaresindeki otomobile çarparak sürücünün ölümüne neden olan ve kazanın ardından kullandığı tır ile kaçan Arslan A. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Bakacak mevkiinde bir şantiyede yakalandı.
Zanlı, emniyette verdiği ifadesinde korktuğu için kaçtığını söylerken, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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